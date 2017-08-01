Василий Небензя рассказал о первой встрече с Никки Хейли

По словам российского дипломата, пока что они с американской коллегой обсудили программу Совбеза в августе.

Новый постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал о первой встрече с американской коллегой Никки Хейли.

— Мы встретились сегодня утром. Мы будем встречаться чаще в ближайшие дни, недели, годы и так далее. Мы обменялись парой слов и встретимся позднее для предметного разговора, — рассказал российский постпред.

Василий Небензя, работавший в постпредстве РФ в 1990-е годы, пока не стал делиться впечатлениями после возвращения.

— Дайте мне больше времени, прошло около 17 лет с тех пор, как я уехал. Здание не изменилось, разве что в нём прошёл ремонт. Я не работал в Совете Безопасности ООН раньше, для меня это новый опыт, — рассказал дипломат.