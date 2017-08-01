В МО РФ рассказали о сопровождении самолётов истребителями НАТО над Балтикой

В оборонном ведомстве рассказали, что выполнялся плановый учебный полёт над нейтральными водами.

В Минобороны РФ рассказали, что два российских истребителя — МиГ-31 и военно-транспортный самолёт Ан-26 — выполняли плановый учебный полёт над нейтральными водами Балтики во время перехвата истребителями НАТО.

— Полёт группы российских самолётов осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что истребители НАТО из состава миссии патрулирования воздушного пространства стран Прибалтики сопроводили российские самолёты, пролетавшие над Балтийским морем. Также в небе находились воздушные суда Финляндии, направленные туда для воздушной инспекции российских истребителей и транспортника.