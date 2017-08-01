Скарамуччи рассказал, над чем работает после увольнения

Экс-глава департамента Белого дома по коммуникациям рассказал, что вряд ли станет участвовать в "Танцах со звёздами" в случае такого предложения.

Энтони Скарамуччи впервые после известий о своей отставке с должности директора департамента Белого дома по коммуникациям рассказал, чем занимается теперь. По словам финансиста, он работает над тем, чтобы стать "лучшим человеком". Об этом сообщает TMZ.

Экс-шеф департамента отказался отвечать на вопрос, попрощался ли с президентом США Дональдом Трампом, однако согласился рассказать, согласился ли бы вместе с Шоном Спайсером участвовать в проекте "Танцы со звёздами", если бы ему предложили.

— Я не умею танцевать, — ответил Скарамуччи.

На просьбу рассказать, что бы он хотел посоветовать сотруднику, который его заменит, финансист ответил, что с его стороны "было бы неподходящим давать комментарий по этому поводу". При этом он пожелал успехов новому главе аппарата Белого дома Джону Келли, который, по данным СМИ, и настаивал на его увольнении.

— Я хочу, чтобы у главы аппарата сотрудников были невероятные возможности в Белом доме, — подытожил Скарамуччи.

Напомним, финансист проработал директором департамента коммуникаций всего десять дней и был уволен, по сообщениям СМИ, из-за своих крайне грубых высказываний в адрес коллег в общении с журналистом.