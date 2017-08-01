Молот Тора. Норвежец нашёл на грядке топор возрастом 4,5 тысячи лет

Теперь у его дома будут проведены полноценные археологические раскопки, чтобы узнать, был ли артефакт изготовлен в качестве дара для богов.

Житель острова Хьёме в Норвегии Сверр Симонсен обнаружил в своём саду редкий исторический артефакт — топор, который был изготовлен более 4400 лет назад. Как сообщает портал "Утро.ру", мужчина обнаружил предмет во время пересадки пионов на глубине всего 20 сантиметров.

Директор Музея истории культуры в Осло Хокон Глёрстад отметил, что за последние 40 лет на востоке страны было обнаружено не более четырёх подобных находок. Топор сделан из мягкого вида камня — долерита — и мог быть изготовлен в качестве дара для богов.

Помимо топора мужчина нашёл кремнёвые ножи, скребки и наконечники для стрел, которые были изготовлены из очень качественного кремня, который достаточно редок для Норвегии. Специалисты предполагают, что мастера применяли в работе датский или шведский камень.