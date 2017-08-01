ABC: Через 10 минут в районе падения ракеты КНДР пролетал пассажирский самолёт

По данным американского чиновника, в потенциальной опасности находился рейс Air France, однако в авиакомпании это не подтвердили.

Менее чем через 10 минут после падения межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, испытанной 4 июля, в этом районе над Японским морем пролетел пассажирский авиалайнер. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

По данным источника, в потенциальной опасности находился рейс 293 авиакомпании Air France, следовавший из Токио в Париж. На борту самолёта находились 323 человека.

Как сообщило Минобороны Японии, МБР упала в 93 милях к северо-западу от острова Окусири. За 10 минут до падения МБР авиалайнер был в 145 км к северу.

В заявлении Air France, поступившем в ABC News, сказано, что северокорейские пуски никоим образом не пересекаются с маршрутами полётов авиакомпании.

Напомним, 4 июля Северная Корея провела очередное ракетное испытание. Запуск МБР был осуществлён с территории провинции Пхёнан-Пукто, которая находится у границы с Китаем.