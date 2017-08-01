"Евровидение" изменило регламент из-за скандалов, сопровождавших конкурс в Киеве

Согласно изменениям, вещатели не должны будут включать в делегации представителей, которым запрещён въезд в страну-хозяйку, организаторы конкурса также могут передать другому вещателю право подготовки в случае задержки.

Организаторы "Евровидения" сообщили, что в связи с несколькими инцидентами, сопровождавшими проведение песенного конкурса на Украине в этом году и чуть не повлёкшими его перенос в другую страну, в регламент мероприятия вносятся изменения.

— Без сомнения, на "Евровидении-2017" в Киеве произошло несколько нежелательных инцидентов, большая часть из которых практически создала вероятность переноса из принимающей страны — Украины. Это привело к некоторым изменениям и поправкам, которые включили в правила последующих мероприятий, — говорится на сайте Европейского вещательного союза.

Согласно информации, теперь национальные вещатели не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну, в которой проводится международный конкурс. Напомним, перед проведением мероприятия СБУ запретила представителю от России Юлии Самойловой въезд в страну из-за выступления в Крыму.

Кроме того, в связи с задержкой подготовки страны — хозяйки конкурса в нынешнем году было принято решение в случае повторения ситуации передать право организации мероприятия другому вещателю.