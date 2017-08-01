Тиллерсон: Ни я, ни Трамп не в восторге от закона об антироссийских санкциях

Госсекретарь США отметил, что решение конгресса о новых ограничительных мерах не поможет усилиям по нормализации отношений между странами.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, который в настоящее время находится в Белом доме и ждёт подписи президента Дональда Трампа.

— Ни президент, ни я не особо счастливы по этому поводу. Мы ясно говорили, что это не поможет нашим усилиям. Но это решение, которое они (Конгресс США. — Прим. ред.) приняли, они приняли его подавляющим большинством. Президент принимает это, — отметил Тиллерсон.

По словам госсекретаря, всё указывает на то, что Дональд Трамп подпишет этот закон и США будут "работать с ним".

Как сообщал Лайф, документ о введении новых санкций против России, Ирана и КНДР поступил на подпись президенту США 28 июля. Ранее законопроект об ужесточении ограничительных мер одобрили обе палаты конгресса — палата представителей и сенат.