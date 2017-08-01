Глава Госдепа заявил, что сокращение дипмиссии в РФ "осложнит жизнь США"

Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что симметричное решение со стороны Москвы было принято не сразу, а спустя месяцы после того, как "были отобраны две дачи", а 35 российских дипломатов были "отправлены домой".

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что сокращение американской дипломатической миссии в России "осложнит жизнь США".

— Затрудняет ли это нашу жизнь? Конечно, затрудняет, — сказал госсекретарь.

Американский дипломат также заявил о необходимости понимания того, что "у любого лидера в любой стране есть население, которое смотрит на него".

— Важно понимать, что и у президента [России Владимира] Путина есть его население в России, которое смотрит на него… Думаю, с его точки зрения, с точки зрения того, как он выглядит в глазах собственного народа, он чувствовал, что должен что-то сделать [в ответ на действия США], — сказал американский дипломат.

Напомним, с 1 августа для сотрудников Посольства США приостанавливается использование дачи в Серебряном Бору и складских помещений на Дорожной улице. Также Россию должны будут покинуть 755 американских дипломатов и технических сотрудников.