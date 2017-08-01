Глава Госдепа не исключил ухудшения отношений между РФ и США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил, что отношения между Вашингтоном и Москвой могут ухудшиться. При этом глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что стороны продолжат искать пути взаимодействия.
— Отношения с Россией, как вы знаете, довольно напряжённые, — заявил глава Госдепа журналистам. — Они могут ещё ухудшиться.
Он добавил, что в настоящее время стоит вопрос о том, смогут ли страны добиться "какого-то уровня стабильности в этих отношениях" и избежать открытых конфликтов в области разногласий.
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