СМИ сообщили о 17 пострадавших при атаке смертника в Сомали

В результате атаки террориста-смертника в Сомали пострадало по меньшей мере 17 человек, сообщает Xinhua.

— Террорист-смертник зашёл в ресторан, подорвал себя, в результате атаки пострадало 17 человек. В настоящее время мы проводим спасательную операцию, силы безопасности оценивают ситуацию, — рассказал представитель автономного образования Джубаленд Хассан Аден Мохамед.

Согласно сообщениям других источников агентства, на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших.