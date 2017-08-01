СМИ сообщили о 17 пострадавших при атаке смертника в Сомали

Читайте также

СМИ сообщили о 17 пострадавших при атаке смертника в Сомали

5

Фото:©REUTERS/Feisal Omar

В результате атаки террориста-смертника в Сомали пострадало по меньшей мере 17 человек, сообщает Xinhua.

— Террорист-смертник зашёл в ресторан, подорвал себя, в результате атаки пострадало 17 человек. В настоящее время мы проводим спасательную операцию, силы безопасности оценивают ситуацию, — рассказал представитель автономного образования Джубаленд Хассан Аден Мохамед.

Согласно сообщениям других источников агентства, на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!