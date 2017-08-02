Politico: Обама задумался о выдвижении своего кандидата в президенты США

Отмечается, что экс-глава Белого дома выделяет бывшего губернатора Массачусетса Деваля Патрика.

Экс-президент США Барак Обама и его команда подталкивают Деваля Патрика, бывшего губернатора штата Массачусетс, принять участие в президентских выборах — 2020. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Обама предлагал политику "подумать" о выдвижении его кандидатуры на выборах от Демпартии США. Как отмечает Politico, бывший президент очень близок к Патрику и выделает его среди немногих людей, у которых есть политический талант.

Сам экс-губернатор Массачусетса отказывается говорить на эту тему, однако он не поддерживает нынешнего президента Дональда Трампа и не принимает его политику.

— Я стараюсь думать о том, как быть полезным, потому что я забочусь о стране и я в первую очередь патриот. Слишком рано строить такие планы на 2020 год, — заявил он изданию.