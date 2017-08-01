Сандерс опровергла, что Трамп диктовал заявление сына о встрече с юристом из РФ

По словам пресс-секретаря Белого дома, президент просто предложил свои идеи по составлению, как это сделал бы "любой отец".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергла сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп лично продиктовал заявление своего сына по встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Об этом сообщает The Hill.

— Разумеется, он не диктовал. Он высказал своё мнение, внёс свои предложения — сделал то, что сделал бы любой отец, — сказала Сандерс.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что старший сын президента Дональд Трамп — младший, его зять Джаред Кушнер и экс-глава избирательного штаба Пол Манафорт летом 2016 года встречались с российским адвокатом Натальей Весельницкой, рассчитывая получить компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон. Как говорилось в комментарии сына Трампа в том же материале, на встрече стороны обсуждали программу усыновления детей из РФ и акт Магнитского, избирательная кампания республиканца не упоминалась.