Тиллерсон рассказал об отношениях и разногласиях с Трампом

По словам главы Госдепа США, президент звонит ему в любое время — поздно вечером и в выходные.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал журналистам о своих доверительных и очень открытых отношениях с президентом Дональдом Трампом. При этом глава Госдепа не стал отрицать, что между ними есть и разногласия.

— У нас хорошие отношения, я разговариваю с ним практически каждый день, встречаюсь несколько раз в неделю. Он звонит мне поздно вечером, в выходные — когда ему придёт в голову что-нибудь, и он хочет поговорить, — рассказал Тиллерсон.

Однако он признался, что между ним и президентом также есть и разногласия по ряду вопросов, что, по его мнению, вполне естественно.

— Я вполне комфортно себя чувствую, высказывая ему свои взгляды. У нас есть разногласия по вещам, таким как Всеобъемлющий план действий. Но если бы у нас не было разногласий — непонятно, как бы я работал на него, — отметил глава Госдепа.