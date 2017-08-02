Поклонской провели экскурсию по "Артеку"

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посетила международный детский центр "Артек". Директор МДЦ Алексей Каспржак лично провёл Поклонской экскурсию по артековским лагерям после масштабной реконструкции.
— Здесь всё построено с нуля, всё новое. Хотя некоторые вещи ещё нужно доделать, — прокомментировал Каспржак.
Поклонская оценила высокий уровень работ, проведённых в "Артеке", и пожелала детскому центру дальнейшего процветания. По словам депутата, в лагерях всё сделано для того, чтобы каждый ребёнок почувствовал себя счастливым.
Во время встречи с отдыхающими в международном детском центре детьми Поклонская поделилась, что её дочь тоже мечтает побывать в "Артеке". Воспитанники лагеря "Морской" посоветовали депутату как можно скорее отправить дочку в "Артек", заверив, что ей здесь очень понравится.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в рамках программы развития международного детского центра "Артек" на 2015–2020 годы на реконструкцию и капитальный ремонт выделено 11 миллиардов рублей.
- Популярные
- По времени