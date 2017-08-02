Поклонской провели экскурсию по "Артеку"

Депутат отметила, что в лагерях детского центра всё сделано для того, чтобы каждый ребёнок почувствовал себя счастливым.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посетила международный детский центр "Артек". Директор МДЦ Алексей Каспржак лично провёл Поклонской экскурсию по артековским лагерям после масштабной реконструкции.

— Здесь всё построено с нуля, всё новое. Хотя некоторые вещи ещё нужно доделать, — прокомментировал Каспржак.

Поклонская оценила высокий уровень работ, проведённых в "Артеке", и пожелала детскому центру дальнейшего процветания. По словам депутата, в лагерях всё сделано для того, чтобы каждый ребёнок почувствовал себя счастливым.

Во время встречи с отдыхающими в международном детском центре детьми Поклонская поделилась, что её дочь тоже мечтает побывать в "Артеке". Воспитанники лагеря "Морской" посоветовали депутату как можно скорее отправить дочку в "Артек", заверив, что ей здесь очень понравится.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в рамках программы развития международного детского центра "Артек" на 2015–2020 годы на реконструкцию и капитальный ремонт выделено 11 миллиардов рублей.