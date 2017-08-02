СМИ: ВВС США приобретут два Boeing 747, предназначавшихся для "Трансаэро"

Как сообщается, коммерческие лайнеры планируется переделать в соответствии с нуждами американского президента.

ВВС США приобретут два Boeing 747, предназначавшихся для "Трансаэро", сообщает Defense One. По данным издания, Пентагон может сделать соответсвтвующее объявление уже на этой неделе.

Согласно информации, ВВС и Boeing в настоящий момент находятся на последних стадиях согласования контракта. Как отмечается, обычная стоимость Boeing 747 составляет около 390 млн долларов, сейчас сумма сделки не сообщается, однако, по словам представителей ВВС, их ожидает выгодное приобретение.

Известно, что самолёты были заказаны в 2013 году авиакомпанией "Трансаэро", которая обанкротилась в 2015 году. Boeing изготовил для "Трансаэро" два из четырёх заказанных самолётов, но в распоряжение авиакомпании они так и не поступили.