Украина готовит иск к РФ из-за "убытков" от строительства Керченского моста

На вторую половину августа запланирована установка арочных пролётных строений моста, которая предусматривает ограничение судоходства.

Киев готовит иск к России в связи с введением ограничений судоходства в Керченском проливе из-за строительства моста. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

— Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судовому ходу. Сейчас готовится иск и подсчитываются убытки недополученных Мариупольским и Бердянским торговыми портами средств, — цитирует чиновника ТАСС.

По его словам, решением этого "политического вопроса" на Украине занимаются сразу несколько ведомств — МИД и Совет нацбезопасности и обороны (СНБО).

При этом ранее министр транспорта РФ Максим Соколов отмечал, что ограничения для судоходства, связанные с установкой самых габаритных элементов моста, будут минимальными.