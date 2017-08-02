Усэйн Болт мечтает уйти из спорта непобеждённым

Ранее ямайский легкоатлет заявлял, что собирается окончить карьеру после чемпионата мира в Лондоне.

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике Усэйн Болт заявил, что хотел бы завершить свою спортивную карьеру непобеждённым. Об этом сообщает агентство "Франс-Пресс".

— Я готов соревноваться и с нетерпением жду этого момента. Мой забег на 100-метровке на этапе Бриллиантовой лиги в Монако показал, что я нахожусь на правильном пути. Я готов и уже вижу заголовки газет "Усэйн Болт ушёл непобеждённым на крупном турнире, он был неудержим", — признался спортсмен.

Также, по словам Болта, ему хочется, чтобы его соперники становились быстрее, так как это даёт ему мотивацию быть лучше. Ямайский спринтер не скрывает, что является спортивной легендой и очень этим гордится.

Ранее Усэйн Болт заявил, что собирается закончить карьеру после чемпионата мира в Лондоне, который пройдёт с 4 по 13 августа. Атлет выступит только на дистанциях 100 метров и в эстафете 4×100 метров.