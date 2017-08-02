США ослабят экологические правила для строительства стены на границе с Мексикой

Министерство внутренней безопасности США напомнило о неблагоприятных последствиях для экологии в связи с отказом от природоохранных норм.

Соединённые Штаты смягчат экологические правила и нормы, чтобы построить дополнительные барьеры, которые не позволят незаконным мигрантам пересекать границу с Мексикой вблизи Сан-Диего. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США.

В начале года Исследовательская служба Конгресса США опубликовала меморандум, согласно которому один из принятых в 2005 году законов даёт полномочия пренебречь любыми правилами, мешающими быстрому строительству барьеров и дорог. Документ был также направлен членам конгресса, которые ставили под сомнение целесообразность возведения пограничной стены.

Исследования в области воздействия на окружающую среду требуются при строительстве согласно федеральному закону США о постройках на общественных территориях. В Министерстве внутренней безопасности напомнили об экологических последствиях в связи с отказом от природоохранных норм.

В проект пограничного сооружения входят постройки, расположенные на расстоянии около 24 километров от границы, они простираются до Тихого океана. Правительство США оценило стоимость стены в 21 миллиард долларов. Ранее Дональд Трамп заявил, что за стену на границе США и Мексики должна платить мексиканская сторона. В свою очередь власти Мексики сообщили, что ответственность за борьбу с организованной преступностью лежит на обоих государствах.

Возведение стены на границе с Мексикой являлось ключевым элементом президентской компании Дональда Трампа в 2016 году. Несмотря на это демократы и некоторые республиканцы совместно с обществами по защите иммиграции заявили, что стена не будет эффективно препятствовать незаконным пересечениям границы.