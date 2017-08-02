Число иммигрантов в Германии достигло рекордного показателя — 18,6 млн

Доля жителей иностранного происхождения или выходцев из их семей в населении страны сейчас составляет 22,5%.

Число жителей Германии иностранного происхождения в 2016 году достигло рекордного показателя — 18,6 млн мужчин, женщин и детей с миграционной биографией. Об этом, как сообщает Deutsche Welle, свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства.

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 8,5%. Это самый значительный прирост с начала ведения соответствующей статистики в 2005 году, он объясняется большим притоком беженцев в 2015 и 2016 годах.

В настоящее время в Германии проживают 2,3 млн человек из стран Ближнего и Среднего Востока, это на 51% больше, чем в 2011 году, и 740 тысяч выходцев из стран Африки (больше на 46%).