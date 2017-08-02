Кадыров рассказал, как бороться с вербовкой молодёжи в ИГИЛ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что для борьбы с вербовкой молодых людей террористической группировкой ИГИЛ* необходимо ежедневно проводить разъяснительную работу с привлечением всех возможных институтов.
— Необходимо ежедневно проводить разъяснительную работу с молодёжью. В этот процесс важно вовлечь все возможные институты, от имамов до участковых. В любом случае на территории Чеченской Республики идеология шайтанов не пройдёт, как бы они этого ни хотели, — написал Кадыров в своём "инстаграме" после проведённого совещания правительства по развитию регионов в селе Беной.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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