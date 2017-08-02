В Перу при восхождении на вершину погиб россиянин

По словам главы ассоциации высокогорных проводников, туристы отправились по опасному маршруту без сопровождения.

В Перу при восхождении на гору погибли два чилийских туриста и россиянин Александр Мазнев, имевший также гражданство США. Об этом сообщает RPP со ссылкой на главу ассоциации высокогорных проводников Рафаэля Фигероа.

Согласно информации, туристы отправились на одну из вершин горного хребта Кордильера Бланка в центральной части Анд, не имея достаточной подготовки для подобного восхождения. Поиски пропавших альпинистов начались в понедельник, во вторник были обнаружены их тела.

По данным Reuters, туристы, вероятно, погибли при схождении лавины.