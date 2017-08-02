Суд постановил выдворить из России журналиста "Новой газеты"

Как сообщалось ранее, корреспондента задержали недалеко от редакции издания и доставили в ОВД для установления личности.

Басманный суд постановил выслать из России корреспондента "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз), о задержании которого накануне заявило издание.

Как сообщает ТАСС, суд признал журналиста, имеющего гражданство Узбекистана, виновным по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ". До вступления в силу постановления корреспондент будет содержаться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве.

Журналист также должен будет выплатить административный штраф в размере от пяти до семи тысяч рублей.