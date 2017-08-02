ДНР и ЛНР готовы дать гражданство лётчику, вслепую посадившему самолёт в Турции

Власти республик заявили, что предоставят Александру Акопову поддержку и всяческое содействие, если потребуется.

Власти ДНР и ЛНР заявили о готовности предоставить гражданство украинскому лётчику-герою Александру Акопову, который при сильном граде вслепую посадил самолёт в Стамбуле. Об этом заявили полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

— Профессионалы своего дела нужны везде, — цитирует РИА "Новости" Пушилина. — Шумиха, которая возникла вокруг пилота Акопова, — ещё один показатель националистического характера современной Украины. Лётчик, спасший жизни сотни человек, подвергается гонениям и оскорблениям. В этих условиях мы с радостью поддержим его, если это потребуется.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко наградил пилота орденом "За мужество" третьей степени за посадку в сложных погодных условиях. После этого пользователи Сети внимательно изучили соцсети Акопова и упрекнули его в симпатиях к РФ. В российском МИД призвали оставить историю вне политики и пригласили Акопова посетить Россию в любое время.