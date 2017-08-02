Лётчик Ярошенко предложил британским СМИ расследовать его похищение

Осуждённый россиянин также попросил журналистов The Guardian связаться с его семьёй в России.

Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме Форт-Дикс за контрабанду наркотиков, предложил журналистам британской газеты The Guardian посетить место его заключения и провести расследование о его похищении. Об этом сообщает газета "Известия".

Ярошенко обратился в The Guardian из-за публикации 17 марта 2015 года статьи, посвящённой раскрытию американскими агентами под прикрытием крупной сети наркоторговли в Либерии. Сам материал выстроен вокруг российского лётчика, несмотря на то что его история в тексте передана от третьего лица.

Кроме того, россиянин предложил редакции британской газеты встретиться с его семьёй в России.

— Я был бы рад, если бы вы или другой журналист The Guardian посетили меня в тюрьме, чтобы я мог всё подробно рассказать. И если бы вы посетили мою семью в Ростове (я лично официально приглашаю, чтобы вы всё лично посмотрели и разобрались) — моя дочь владеет английским языком, — пообщались с моей семьёй и моими адвокатами в РФ, представителями Министерства юстиции РФ, прокуратуры РФ, МИД РФ, — сообщил Ярошенко.

Константин Ярошенко был признан виновным в сговоре с целью продажи крупной партии наркотиков и приговорён к 20 годам лишения свободы в США. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшения его состояния.