Климкин заявил о расследовании в ФРГ против политика за визит в Крым

По словам министра иностранных дел Украины, теперь политику придётся "ответить за нарушение санкций".

Глава МИД Украины заявил, что в ФРГ в отношении экс-депутата проводится расследование. Украинский министр со злорадством отметил, что экс-парламентарий на "себе убедился, что организовывать групповые поездки в Крым — преступно".

— Ездить в Крым не стоит, а организовывать групповые поездки — преступно. Немецкий экс-депутат Таусс убедился на себе. Важный прецедент для судопроизводства ФРГ и всего ЕС. Есть решение ЕС и санкции. Они работают. А кто будет нарушать — будет отвечать перед законом, — написал глава ведомства.