Климкин заявил о расследовании в ФРГ против политика за визит в Крым

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Климкин заявил о расследовании в ФРГ против политика за визит в Крым

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Глава МИД Украины Павел Климкин. Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

По словам министра иностранных дел Украины, теперь политику придётся "ответить за нарушение санкций".

Глава МИД Украины заявил, что в ФРГ в отношении экс-депутата проводится расследование. Украинский министр со злорадством отметил, что экс-парламентарий на "себе убедился, что организовывать групповые поездки в Крым — преступно".

— Ездить в Крым не стоит, а организовывать групповые поездки — преступно. Немецкий экс-депутат Таусс убедился на себе. Важный прецедент для судопроизводства ФРГ и всего ЕС. Есть решение ЕС и санкции. Они работают. А кто будет нарушать — будет отвечать перед законом, — написал глава ведомства.

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