Украинские радикалы угрожают сорвать концерт Лободы из-за её выступлений в РФ

Перед выступлениями певицы в украинских городах и ранее неоднократно происходили беспорядки.

Украинские радикалы угрожают снова сорвать концерт певицы Светланы Лободы в стране из-за её выступлений в России. Как сообщают местные СМИ, исполнительница спровоцировала очередной виток недовольства тем, что стала ведущей российской музыкальной премии.

Радикалы возмутились, что Светлана Лобода в рамках мероприятия вручила награду клипу, снятому в Крыму.

— Поэтому я вообще не понимаю людей, которые говорят, что искусство вне политики. Она сама туда полезла, — заявил в эфире "Седьмого канала" бывший лидер одесского подразделения радикальной группировки "Правый сектор"* Сергей Стерненко.

Новый концерт певицы должен пройти в Одессе 3 сентября на стадионе "Черноморец".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.