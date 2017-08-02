Apple сообщила о росте продаж айфонов в третьем квартале

Согласно данным финансового отчёта, продажи выросли на 1,6%, а доходы — на 7,2%.

Корпорация Apple сообщила о росте продаж айфонов. Согласно финансовому отчёту организации за третий квартал, уровень продаж за этот период вырос на 1,6% по сравнению с результатами за прошлый год и составил примерно 41 миллион устройств.

Как отмечается, третий квартал считается слабейшим за весь год с точки зрения доходов, однако корпорации, вопреки ожиданиям экспертов, удалось выручить от продажи техники 45,41 млрд долларов, за тот же период в прошлом году компания продала устройства на сумму 42,36 млрд долларов.