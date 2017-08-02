Премьер Черногории Душко Маркович рассказал об ошибке вице-президента США

Премьер-министр Черногории Душко Маркович поделился с членами своей делегации, что во время их торжественной встречи с вице-президентом США Майком Пенсом американец допустил ошибку в протоколе церемонии встречи. Об этом сообщает издание Vijesti.
— Он не знал, что надо встать рядом с флагом при выходе из самолёта, —рассказал премьер-министр Черногории, не заметив подошедших журналистов.
Члены делегации прервали Марковича, когда заметили, что журналисты снимают увлёкшегося рассказом чиновника на камеру.
Душко Маркович возглавлял церемонию встречи американского вице-президента. Вместе с почётным караулом он несколько часов ожидал Пенса на 40-градусной жаре.
Майкл Пенс прибыл в Подгорицу для участия в саммите Адриатической хартии и проведения двусторонних встреч с главами правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Хорватии, Словении, Сербии и самопровозглашённого Косова.
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