Премьер Черногории Душко Маркович рассказал об ошибке вице-президента США

Премьер-министр Черногории Душко Маркович поделился с членами своей делегации, что во время их торжественной встречи с вице-президентом США Майком Пенсом американец допустил ошибку в протоколе церемонии встречи. Об этом сообщает издание Vijesti.

— Он не знал, что надо встать рядом с флагом при выходе из самолёта, —рассказал премьер-министр Черногории, не заметив подошедших журналистов.

Члены делегации прервали Марковича, когда заметили, что журналисты снимают увлёкшегося рассказом чиновника на камеру.

Душко Маркович возглавлял церемонию встречи американского вице-президента. Вместе с почётным караулом он несколько часов ожидал Пенса на 40-градусной жаре.

Майкл Пенс прибыл в Подгорицу для участия в саммите Адриатической хартии и проведения двусторонних встреч с главами правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Хорватии, Словении, Сербии и самопровозглашённого Косова.