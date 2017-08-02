Минюст начинает расследование утечек в Белом доме

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Минюст начинает расследование утечек в Белом доме

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В пятницу глава ведомства Джефф Сешнс планирует провести пресс-конференцию по этому вопросу.

Глава Минюста и генпрокурор США Джефф Сешнс в пятницу планирует объявить о начале уголовного расследования утечек конфиденциальной информации из Белого дома. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в администрации президента США.

СМИ отмечает, что одной из главных задач нового главы аппарата Белого дома Джона Келли станет именно борьба с утечками, с которой не смог справиться его предшественник Рейнс Прибас.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал СМИ за публикацию конфиденциальной информации. Как тогда заявляли в Белом доме, он считает, что журналисты и слившие им эти данные чиновники должны понести наказание.

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