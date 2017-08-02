Во Флориде выявлен первый в году случай заражения вирусом Зика половым путём

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Во Флориде выявлен первый в году случай заражения вирусом Зика половым путём

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Первый в нынешнем году случай заражения вирусом Зика половым путём был выявлен в округе Пинеллас, Флорида.

По данным департамента здравоохранения штата, сексуальный партнёр заражённого человека недавно ездил на Кубу.

Как отмечается, в настоящий момент в штате зафиксировано 118 случаев заражения вирусом, в большинстве случаев инфекцию привозили из зарубежных поездок.

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