Во Флориде выявлен первый в году случай заражения вирусом Зика половым путём

Первый в нынешнем году случай заражения вирусом Зика половым путём был выявлен в округе Пинеллас, Флорида.
По данным департамента здравоохранения штата, сексуальный партнёр заражённого человека недавно ездил на Кубу.
First 2017 case of sexually-transmitted Zika case confirmed in Central Floridahttps://t.co/8cQCCgdmfD pic.twitter.com/5HASNUXdX3— WSVN 7 News (@wsvn) 1 августа 2017 г.
Как отмечается, в настоящий момент в штате зафиксировано 118 случаев заражения вирусом, в большинстве случаев инфекцию привозили из зарубежных поездок.
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