У вас двойня! Французский зоопарк готовится принять исторические роды у панды

Французский зоопарк "Дельфин Делор" готовится впервые принять роды у панды. Результаты УЗИ показали, что животное по кличке Хуань Хуань ожидает двойню от самца Юань Цзы. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.

— Проблемы только начинаются, — пошутил директор зоопарка, когда узнал, что панда станет мамой пары близнецов.

Как сообщают сотрудники зоопарка, ситуация с рождением сразу двух медвежат обрастает рядом сложностей. Во-первых, Франция впервые за всю свою историю принимает роды у единственных в стране панд. Во-вторых, известно, что самка может отказаться от второго детёныша.

Именно поэтому в зоопарке будут созданы специальные условия, чтобы мама и оба малыша, одного из которых поместят в инкубатор, чувствовали себя максимально хорошо. Руководство зоопарка серьёзно настроено на увеличение популяции бамбуковых медведей.

Панды Юань Цзы и Хуань Хуань, которым скоро должно исполниться девять лет, приехали во французский зоопарк в январе 2012 года. Китай одолжил их Франции на 10 лет.

По словам зоологов, Хуань Хуань забеременела при помощи искусственного оплодотворения. Сложность естественного зачатия у панд заключается в том, что для обзаведения потомством у самки есть всего 48 часов в году.