Fox: Пентагон приостанавливает программу приёма на службу иностранцев

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Fox: Пентагон приостанавливает программу приёма на службу иностранцев

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Пентагон. Фото: © REUTERS/Jason Reed

MAVNI начала действовать в годы президентства Барака Обамы и позволяла иметь военнослужащих со знанием иностранных языков в обмен на ускоренное предоставление американского гражданства.

По итогам расследования в Пентагоне пришли к выводу, что программа найма иностранцев на службу заключает в себе потенциальную опасность, в связи с чем приём новых заявок осуществляться не будет. Об этом сообщает Fox News.

Программа MAVNI была запущена при Бараке Обаме, наличие военнослужащих со знанием иностранных языков представлялось авторам полезным. Участие в программе также позволяло иностранцам впоследствии рассчитывать на получение американского гражданства.

Как рассказали телеканалу источники, одной из угроз безопасности представляется проблема контроля за участниками программы.

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