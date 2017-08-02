Fox: Пентагон приостанавливает программу приёма на службу иностранцев

По итогам расследования в Пентагоне пришли к выводу, что программа найма иностранцев на службу заключает в себе потенциальную опасность, в связи с чем приём новых заявок осуществляться не будет. Об этом сообщает Fox News.
Программа MAVNI была запущена при Бараке Обаме, наличие военнослужащих со знанием иностранных языков представлялось авторам полезным. Участие в программе также позволяло иностранцам впоследствии рассчитывать на получение американского гражданства.
Как рассказали телеканалу источники, одной из угроз безопасности представляется проблема контроля за участниками программы.
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