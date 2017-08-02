Национальное учредительное собрание Венесуэлы заработает в ближайшие часы

Читайте также

Национальное учредительное собрание Венесуэлы заработает в ближайшие часы

1

Фото: © Miraflores Palace/Handout via REUTERS 

Решение о его созыве и выборы вызвали протесты венесуэльской оппозиции и неодобрение международного сообщества.

Национальное учредительное собрание Венесуэлы, выборы в которое прошли 30 июля, заработает в ближайшие часы. Об этом сообщил вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами в эфире государственного телевидения.

Оно должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию и систему управления страной.

Напомним, в воскресенье в Венесуэле прошли выборы в специально созданный законодательный орган — Национальное учредительное собрание. Оно должно заняться подготовкой изменений в конституцию.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!