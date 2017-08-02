Национальное учредительное собрание Венесуэлы заработает в ближайшие часы

Национальное учредительное собрание Венесуэлы, выборы в которое прошли 30 июля, заработает в ближайшие часы. Об этом сообщил вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами в эфире государственного телевидения.
Оно должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию и систему управления страной.
Напомним, в воскресенье в Венесуэле прошли выборы в специально созданный законодательный орган — Национальное учредительное собрание. Оно должно заняться подготовкой изменений в конституцию.
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