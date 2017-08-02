Посольство проверяет информацию о погибшем в Андах россиянине

В настоящий момент представитель дипмиссии не подтверждает информацию о гибели туриста.

Посольство России в Перу проверяет информацию о россиянине, погибшем при восхождении на вершину в Андах.

По предварительным данным, тела Александра Мазнева и двух чилийских альпинистов обнаружили на высоте шесть тысяч метров. Согласно информации, туристы отправились по опасному маршруту без сопровождения гида и погибли при схождении лавины.

— Точного подтверждения информации о российском гражданстве одного из погибших нет, нужны примерно сутки, чтобы проверить всё, но найденный при нём паспорт похож на российский, — рассказала РИА "Новости" первый секретарь посольства Варвара Бойкова.