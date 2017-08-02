Bloomberg: Facebook разрабатывает устройство для видеочатов

Гаджет на операционной системе Android будет предназначаться для домашнего использования.

Facebook разрабатывает устройство для видеосвязи, оно будет оснащено сенсорным дисплеем размером с экран ноутбука, а также камерой, реагирующей на движение. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, разработку могут представить весной 2018 года, однако её прототипы уже используются в тестовом режиме.

Также СМИ сообщает о работе компании над "умным" голосовым динамиком для управления домашней техникой.

Разработками занимается Building 8 — закрытое подразделение Facebook, деятельность которого практически не освещается в прессе. Сама компания официально пока эти проекты не подтверждает.