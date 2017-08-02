Сын наркобарона Нуньеса похвастался в "Инстаграме" золотым оружием

Полиция задержала Дамасо Лопеса Серано во время попытки пересечь границу Соединённых Штатов.

Сын известного мексиканского наркобарона Дамасо Лопеса Нуньеса не стеснялся публиковать в своих соцсетях фотографии оружия из золота, дорогих спорткаров и домашних тигров. "Инстаграм" Дамасо Лопеса Серано пестрит обилием наркотиков и вооружённых людей, сообщает издание Daily Mail.

Последняя фотография, на которой сын преемника наркобарона Коротышки демонстрирует два пистолета, отделанных золотом, была опубликована в день его задержания. Мужчину арестовали на границе США.

Отец молодого наркобарона по прозвищу El Licenciado (человек, получивший учёную степень), был задержан в мае этого года.