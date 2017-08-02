Небензя и Хейли обсудили будущее отношений РФ и США в ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и его американская коллега Никки Хейли обсудили будущее отношений стран во всемирной организации, а также затронули тему контртерроризма, последние ракетные испытания КНДР и "опасные провокации" со стороны Пхеньяна. Об этом говорится на сайте американской миссии в ООН.

Как стало известно ранее, в ходе своей первой встречи дипломаты обсудили работу Совбеза ООН в августе.

Как ранее отмечал постпред РФ при ООН, отношения между Москвой и Вашингтоном "находятся на дне".