Пенс восхитился решимостью Черногории в отношениях с РФ

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Пенс восхитился решимостью Черногории в отношениях с РФ

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Президент Черногории Филип Вуянович и вице-президент США Майк Пенс. Фото: © REUTERS/Stevo Vasiljevic

Ранее вице-президент США прибыл в Подгорицу для участия в саммите стран Адриатической хартии.

Вице-президент США Майк Пенс восхитился решимостью Черногории в "противостоянии" политике России и выразил поддержку стране.

— Вице-президент выразил неизменную поддержку Черногории, нашего самого нового союзника по НАТО (страна официально стала членом альянса 5 июня), и восхищение решимостью Черногории перед лицом российских попыток увести Черногорию в сторону от евроатлантического пути, — говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, Пенс прибыл в Подгорицу с официальным визитом. Он уже успел встретиться с президентом страны Филипом Вуяновичем и премьер-министром Душко Марковичем. В среду вице-президент США примет участие в саммите стран Адриатической хартии.

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