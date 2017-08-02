Ракета Vega с двумя спутниками успешно запущена в космос

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Ракета Vega с двумя спутниками успешно запущена в космос

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Запуск ракеты Vega. Фото: © Arianespace

На космодроме Куру во Французской Гвиане произошёл запуск ракеты-носителя Vega с двумя спутниками на борту. Трансляцию запуска вела французская компания Arianespace.

Задачей этого пуска является выведение на орбиту двух спутников — OPTSAT-3000, предназначенного для министерства обороны Италии, и Venµs, предназначенного для проекта Израильского космического агентства (ISA) и Национального центра космических исследований Франции (CNES).

Этот запуск стал восьмым по счёту стартом с космодрома Куру с начала года и десятым стартом для Vega с 2012 года.

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