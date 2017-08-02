Трамп потребовал, чтобы Мадуро освободил двух лидеров венесуэльской оппозиции

По словам американского президента, все, кто был заключён по политическим мотивам, должны быть освобождены безо всяких условий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его венесуэльский коллега несёт личную ответственность за здоровье и безопасность "незаконно заключённых лидеров оппозиции Леопольда Лопеса и Антонио Ледезмы".

— США считают Мадуро, который несколько часов назад публично объявил, что будет действовать против политической оппозиции, лично ответственным за здоровье и безопасность господина Лопеса и господина Ледезмы и всех, кто был схвачен. Мы вновь повторяем свой призыв к немедленному освобождению всех политических заключённых безо всяких условий, — говорится в заявлении президента.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн также призвал руководство Венесуэлы освободить заключённых и "не злоупотреблять властью и не усугублять нестабильную ситуацию в стране".