СМИ: Россия сменит посла в Германии в ноябре

На место Владимира Гринина могут назначить главу Третьего европейского департамента Сергея Нечаева.

Россия осенью планирует сменить посла в Германии, так как нынешний глава дипмиссии Владимир Гринин будет вынужден выйти на пенсию — в середине ноября ему исполнится 70 лет. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным СМИ, на этом посту его заменит Сергей Нечаев — директор Третьего европейского департамента МИД. Отмечается, что его кандидатура уже была одобрена в Совете Федерации и сейчас идёт сбор необходимых документов для отправки в Берлин.

Один из собеседников издания заметил, что никаких проблем с агреманом (предварительным согласием государства) для дипломата не ожидается.

Сергей Нечаев работает в системе МИД 40 лет. В конце 70-х он был сотрудником советского посольства в ГДР, а после развала Советского Союза работал в российской дипмиссии в ФРГ. Также был сотрудником Четвёртого европейского департамента, возглавлял генконсульство России в Бонне. В настоящее время является директором Третьего европейского департамента, курирующего отношения с Австрией, Германией, Польшей и рядом других стран.