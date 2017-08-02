Подозреваемые в убийстве борца Власко на Байкале скрываются от следствия

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Подозреваемые в убийстве борца Власко на Байкале скрываются от следствия

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Фото: instagram.com/vlasko_ura

Молодой человек приехал на озеро с друзьями и в ходе конфликта с другой компанией получил ранение ножом в шею.

Подозреваемые в убийстве российского борца Юрия Власко скрываются от следствия.

Как сообщал ранее Лайф, двукратный чемпион Европы среди юниоров по вольной борьбе погиб в результате массовой драки, возникшей из-за конфликта между двумя компаниями. Согласно данным, участники другой группы, участвовавшей в конфликте, уже имели судимости за кражи и разбойные нападения.

— Круг подозреваемых определён. Они в данный момент скрываются от следствия. Проводятся оперативные мероприятия, — сообщили РИА "Новости" в правоохранительных органах.

Информации о точном количестве и личностях подозреваемых пока не приводится.

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