Министр образования РФ выступила за бесплатные занятия по шахматам в школах

Ольга Васильева привела данные статистики: у детей, увлекающихся этой игрой, показатели успеваемости выше на 35–40%.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева выступила за возвращение в российские школы кружков и занятий по шахматам, отметив, что интерес к этой игре в обществе возвращается.

— Я убеждена, что в школе должны играть в шахматы. Со статистикой трудно спорить: в нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35–40%. Эта интеллектуальная игра развивает ребёнка, — рассказала Васильева в интервью "Известиям".

По её словам, дети должны заниматься шахматами в школе во внеурочное время бесплатно. Также должны быть бесплатными спортивные секции, литературные и музыкальные кружки.

— Есть внеурочная деятельность — обязательные 10 часов, которые нужно использовать. Дело за малым — нужно захотеть. Будут направляться рекомендации регионам, — отметила министр.