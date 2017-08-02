США грозят Китаю торговой войной из-за отсутствия влияния на КНДР

Власти США разработали ряд торговых контрмер в отношении Китая, сообщает издание The New York Times. Недовольство Дональда Трампа вызвано нарушением прав интеллектуальной собственности и ограничением работы американских компаний на территории КНР.
Американская сторона пригрозила резко повысить пошлины на импорт китайских товаров и услуг в США, а также развернуть кампанию по лишению китайских фирм лицензий.
Также Правительство США решило отойти от политики укрепления сотрудничества с Пекином из-за пассивности китайских властей в отношении убеждения Северной Кореи свернуть программу ядерного вооружения.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что разочаровался в Китае, о чём написал в своём микроблоге.
I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2017 г.
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