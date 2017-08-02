США грозят Китаю торговой войной из-за отсутствия влияния на КНДР

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США грозят Китаю торговой войной из-за отсутствия влияния на КНДР

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlo Allegri

По словам администрации американского президента, Америка недовольна бездействием Пекина в отношении ядерной программы Северной Кореи.

Власти США разработали ряд торговых контрмер в отношении Китая, сообщает издание The New York Times. Недовольство Дональда Трампа вызвано нарушением прав интеллектуальной собственности и ограничением работы американских компаний на территории КНР.

Американская сторона пригрозила резко повысить пошлины на импорт китайских товаров и услуг в США, а также развернуть кампанию по лишению китайских фирм лицензий.

Также Правительство США решило отойти от политики укрепления сотрудничества с Пекином из-за пассивности китайских властей в отношении убеждения Северной Кореи свернуть программу ядерного вооружения.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что разочаровался в Китае, о чём написал в своём микроблоге.

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