США могут направить на Корейский полуостров атомный авианосец

Сеул и Вашингтон рассматривают такую возможность в связи с опасениями о возможности нового ракетного запуска КНДР.

Военные Южной Кореи и США рассматривают возможность того, чтобы направить на Корейский полуостров атомный авианосец "Карл Винсон" или "Рональд Рейган" , поскольку Пхеньян может вновь осуществить ракетный запуск.

— По нашим данным, в августе Пхеньян с высокой долей вероятности может осуществить новые стратегические провокации — новое ядерное испытание или запуск межконтинентальной баллистической ракеты, — рассказал ТАСС представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Также, по словам представителя КНШ, в конце августа Южная Корея и США проведут совместные учения Ulchi Freedom Guardian, в ходе которых отрабатываются действия по ликвидации последствий ущерба различной степени, а также меры в случае северокорейского вторжения.

Напомним, 28 июля Северная Корея осуществила очередное ракетное испытание, снаряд упал в Японском море.