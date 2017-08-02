Скарамуччи: Я шутил, когда назвал Прибаса параноидальным шизофреником

Экс-директор Белого дома по коммуникациям также заявил, что они давние друзья с журналистом, который рассказал об их разговоре.

Экс-директор департамента Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи заявил, что его высказывание о коллеге Рейнсе Прибасе было шуткой.

Напомним, финансист назвал экс-главу аппарата Белого дома "параноидальным шизофреником", а советника президента по стратегическим вопросам Стива Бэннона в крайне грубой форме охарактеризовал как человека, который в администрации Трампа обслуживает собственные деловые интересы.

— Большая часть из того, что я сказал, было юмором, — сказал Скарамуччи Huffington Post.

Кроме того, финансист также заявил, что его родные и семья журналиста, который рассказал об их разговоре, дружат уже 50 лет, однако сам репортёр такую информацию опроверг.

— Мы не друзья и никогда не были "старыми друзьями, чьи семьи дружили". Хотя, мне кажется, наши отцы действительно были знакомы. Но это опять-таки не причина скрывать такое взрывное записанное интервью, — сказал Лицца.

Энтони Скарамуччи был уволен всего спустя десять дней после назначения именно, по данным СМИ, из-за своих высказываний о коллегах.