Праздник женственности в Донецке. LifeDoc

Участники акции решили напомнить горожанкам, как важно в трудные времена оставаться женщиной.

Жительницы Донецка провели праздник женственности — забыли про брюки, надели платья и решили показать, как важно быть прекрасной половиной человечества даже в условиях боевых действий. Организатор акции Екатерина Онешко рассказала, что ещё два года назад порезала все свои джинсы и с тех пор носит только платья. Она отметила, что для многих в условиях войны сложно сохранить женственность, поэтому на улицах прифронтовых городов так мало девушек с длинными волосами и в платьях.

Однако сторонники женственности не унывают и регулярно выходят на улицы Донецка дарить горожанкам цветы и улыбки, объясняя, как важно в это нелёгкое время оставаться женщиной.