Из-за аварии на Дальнем Востоке без электричества остались 1,5 млн человек

Жители нескольких городов находились без электроэнергии от одного до четырёх часов.

Крупная энергоавария, произошедшая на Дальнем Востоке, временно оставила без света более 1,5 млн человек. Об этом сообщает ТАСС.

— Авария произошла в 14:07 по мск, и окончательно все потребители были подключены в 17:56 мск. На данный момент все системы работают нормально, — сообщил главный диспетчер регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области (филиал АО "СО ЕЭС") Борис Васильев.

По словам экспертов, причиной выхода из строя систем энергоснабжения стало короткое замыкание на одной из линий. В результате инцидента отключились пять высоковольтных линий на различных гидроэлектростанциях. В Амурской области без света остались 439 тыс. человек, в Южной Якутии — 39 тыс. человек, в Хабаровском крае и ЕАО — 715 тыс. человек, в Приморском крае — 430 тыс. человек.

Жители Дальнего Востока находились без электроэнергии от одного до четырёх часов.

На данный момент все системы работают нормально.