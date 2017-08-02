В Иркутске скорая с пациентом сбила пешехода

Водитель машины скорой помощи не успел среагировать на вышедшую на пешеходный переход женщину и совершил на неё наезд.

Полиция Иркутска проводит проверку по факту ДТП с участием машины скорой помощи и пешеходом. Авария произошла в районе улицы Маршала Конева. Машина скорой со включенными маячками и пострадавшей в аварии девочкой в салоне не успела затормозить на зебре перед женщиной-пешеходом и сбила её.

Оставив для помощи пострадавшей фельдшера, скорая помощь продолжила путь. Позже пострадавшую женщину госпитализировали на другой машине медиков.

— Госавтоинспекторы напоминают, что согласно правилам дорожного движения пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части при приближении транспортных средств с включенными проблесковыми маячкам и спецсигналом. В свою очередь, водителям экстренных служб необходимо при выполнении специальных служебных заданий пользоваться приоритетом при условии обеспечения безопасности дорожного движения, будучи уверенными в том, что им уступают, — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.