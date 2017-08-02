Экс-президента Бразилии обвинили в коррупции в шестой раз

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Экс-президента Бразилии обвинили в коррупции в шестой раз

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Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

В прошлом месяце бразильского политика, собирающегося баллотироваться на пост президента ещё раз, приговорили к почти 10 годам заключения.

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в шестой раз предстал перед судом. Луле да Силве снова предъявлены обвинения в коррупции, сообщает издание Hindustan Times.

По версии следствия, в коррупционной схеме был задействован особняк, в обмен на ремонт которого бывший лидер оказывал политическую поддержку.

В прошлом месяце бывшего бразильского лидера признали виновным за незаконное получение 3,7 млн реалов (около 1,2 млн долларов) от строительной компании OAS. Его приговорили к почти 10 годам лишения свободы. Экс-президенту также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет.

Политик неоднократно заявлял о своей невиновности. Адвокаты Лулы да Силвы отказались комментировать новое обвинение в адрес своего подзащитного.

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